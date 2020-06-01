برشلونة يخطط للحفاظ على نجمه

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن برشلونة يسعى للحفاظ على حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن لأطول فترة ممكنة علمًا بأن عقد الحارس الألماني مع النادي الكاتالوني ينتهي في 2022.

وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا بأن إدارة برشلونة تكثف من جهودها من أجل التوصل لإتفاق مع تير شتيجن لتجديد عقده مع البلوجرانا.

وأكد نيكولو شيرا أن الحارس الألماني مازال يرغب في الاستمرار مع برشلونة لكنه يريد الحصول على راتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا في حين سيقدم له برشلونة راتب يبلغ 6.3 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المكافآت.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن برشلونة سيجتمع في الأسابيع المقبلة مع الحارس الألماني من أجل التوصل لإتفاق لتجديد عقده، حيث أن الطرفان حريصان على الإستمرار معاً.