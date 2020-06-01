خضوع رئيس جامعة السادات للحجر الصحي بعد إصابته بكورونا

قالت جامعة مدينة السادات، إن الدكتور أحمد بيومى، رئيس الجامعة، يخضع حاليا للحجر الصحي المنزلي ويتلقى الرعاية الصحية اللأزمة بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – "١٩ المستجد.

كما قامت جامعة مدينة السادات بتكريم سيادتها وإهدائها درع التميز كأحد الشخصيات البارزة في تطوير التعليم في مصر، كما شارك الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الفيوم في المؤتمر حيث رأس سيادته الجلسة الختامية لبحوث المؤتمر وشارك في جلسة المائدة المستديرة برئاسة الدكتور عمرو عزت وبحضور الدكتور الهلال الشربيني والدكتور محب الرافعي وزيري التعليم السابقين ولفيف من عمداء وخبراء التربية من الجامعات العربية.

كما قامت جامعة مدينة السادات بتكريم سيادتها وإهدائها درع التميز كأحد الشخصيات البارزة في تطوير التعليم في مصر، كما شارك الدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الفيوم في المؤتمر حيث رأس سيادته الجلسة الختامية لبحوث المؤتمر وشارك في جلسة المائدة المستديرة برئاسة الدكتور عمرو عزت وبحضور الدكتور الهلال الشربيني والدكتور محب الرافعي وزيري التعليم السابقين ولفيف من عمداء وخبراء التربية من الجامعات العربية.

وذلك بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية ووزير التعليم العالي الأسبق والدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات والدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية بجامعة مدينة السادات كما شاركت سيادتها في المؤتمر ببحث بعنوان "تعليم العلوم بالبلدان العربية بين تحديات التطوير ومعايير العلوم للجيل القادم" بالإضافة إلى مشاركة سيادتها في لجنة صياغة التوصيات واجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد كليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية.

وشاركت الدكتور آمال ربيع عميد كلية التربية سابقًا بجامعة الفيوم في المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "التربية وتحديات القرن الحادي والعشرين" والتي نظمته كلية التربية بجامعة مدينة السادات بالتعاون مع الجمعية العلمية لاتحاد كليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية.

وشاركت الدكتور آمال ربيع عميد كلية التربية سابقًا بجامعة الفيوم في المؤتمر العلمي الدولي الأول بعنوان "التربية وتحديات القرن الحادي والعشرين" والتي نظمته كلية التربية بجامعة مدينة السادات بالتعاون مع الجمعية العلمية لاتحاد كليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



