Advertisements

أسعار الدولار ترتفع وتقترب من مستوي الـ 16 جنيه بنهاية التعاملات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:24 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي

ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، لتقترب بنهاية التعاملات من تحقيق مستوي الـ 16 جنيه، بعد أن صعدت العملة الأمريكية بالبنوك بنحو يتراوح ما بين 4 إلى 7 قروش، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع مقابل 15.84 جنيه للشراء، و15.94 جنيه للبيع.

في البنوك الحكومية "البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة" بنحو 4 قروش ليسجل 15.86 جنيه للشراء مقابل و15.96 جنيه للبيع.

وارتفع بنفس القيمة السابقة في بنك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي cib، والعربي الإفريقي، وقناة السويس ليسجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع، في بنك البركة إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 7 قروش لتسجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.


أسباب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه

وتسبب القلق من جائحة كورونا في نزوح تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي من مصر وأوقف قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدولارات، كما أضر بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في الدول الخليجية المعتمدة على النفط.


ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.


وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.
 

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن ”اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط“.
 

وأضافت فيتش ”الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة“.

 
وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس ، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس من 310.65 مليار في نهاية فبراير .

 
وتوقفت السياحة بالكامل تقريبا مع وقف الحكومة للرحلات الجوية في مارس، وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.


كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا صندوق النقد الدولي سعر الدولار في بنك البركة سعر الدولار في البنوك الحكومية سعر الدولار في البنك الاهلي اسباب ارتفاع الدولار اسباب ارتفاع اسعار الدولار أسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 21 ساعة

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 20 ساعة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ ثلث ساعة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انفصال منة عرفة عن علي غزلان

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ أقل من ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19-5-2020.. وأول ارتفاع في سعر العملة الأمريكية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19-5-2020

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 20-5-2020

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 21-5-2020.. العملة الأمريكية تواصل الارتفاع

أسعار الدولار اليوم الخميس 21-5-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 23-5-2020 في البنوك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين