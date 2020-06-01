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وزير الرياضة يناقش مع الجنايني خارطة طريق الكرة المصرية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي
ناقش أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنانيني رئيس الللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، العديد من الملفات الهامة والمتعلقة بمنظومة كرة القدم المصرية، والتي يأتي على رأسها المدة الزمنية لعودة المنافسات والأنشطة الرياضية التي توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال كافة جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات في حال عودتها وهو ما يتم التنسيق بشأنه ايضاً مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) اخذاً بعين الاعتبار الالتزامات الإفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات بطولات كرة القدم الأفريقية الأبطال والكونفيدرالية.

كما بحث وزير الرياضة مدى مطابقة كافة الموضوعات المرتبطة باللائحة الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى ضوء أحكام قانون الرياضة المصرى وما يرتبط بذلك من متطلبات تطوير منظومة كرة القدم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض الإجراءات الخاصة باللجنة الطبية المشتركة والمعنية بالمتابعة والإشراف الطبي والوقائى لجميع مفردات المنظومة الرياضية بما يضمن سلامة جميع المعنيين والعاملين من لاعبين وإداريين وفنيين حال عودة المسابقات الرياضية وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء التي ستصدر خلال الأيام القادمة في هذا الشأن.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الكرة المصرية الدوري المصري الجنايني أشرف صبحي

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