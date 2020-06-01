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الزمالك يفتح باب الاشتراكات الخاصة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فتح باب الاشتراكات الخاصة بأعضاء الجميعة العمومية للنادي اليوم الإثنين وجتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توقيع غرامة تقدر بقيمة ١٠٠٠ جنية على أي عضو يتأخر في سداد قيمة العضوية بعد المدة المحددة مت يوم ١ يونيو حتى نهاية الشهر.

وحرص  رئيس نادي الزمالك على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا قبل إنشاء خيمة للأعضاء لفتح باب الإشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

وأعلن رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عن انتظار النادي لانتعاشة مالية، بسبب قيمة دفع الاشتراكات الخاصة بالأعضاء، المقرر دفعها خلال شهر يونيو الجاري.

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