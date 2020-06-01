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"الفجر الفني" ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:05 م
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان
يارا أحمد


حصل "الفجر الفني" علي عدد من الصور الجديدة لحفل زفاف شقيقة محمد رمضان وزوجها حسام وذلك من الجلسة التصويرية لصورهم بالإضافة لصورة مهندسة ديكور الفرح أمنية ناجي مع محمد رمضان.


وكان قد أثار فرح أخت محمد رمضان جدل رواد مواقع التواصل، وذلك بعد ظهور الجميع بدون كمامات أو عمل الإجراءات الوقائية للحفاظ على أنفسهم من فيروس كورونا "كوفيد -10".

وبدأ البعض يتسائل كيف أقيم فرح أخت محمد رمضان في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وتداول أحد رواد موقع الفيديوهات "يوتيوب" فيديو يظهر الفنان محمد رمضان وهو يلتقط الصور مع أخته وزوجها، بحضور عدد كبير من المعازيم، دون اتخاذ إجراءات الوقاية.

وتم عقد إيمان رمضان، قرانها على حسام خالد، في شهر رمضان الماضي، في جو عائلي، بمنزل والد الأخير، ولم يستطع الفنان محمد رمضان حضور عقد القران نظرا لظروف سفره وقتها.

وأقيم مساء أمس الأحد، بإحدى الفيلات على طريق مصر - إسكندرية الصحراوي-، حفل زفاف شقيقة "رمضان"، بحضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء والمقربين.
الفجر الفني ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان
الفجر الفني ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان
الفجر الفني ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

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