أشرف زكي يرد على مهاجمي الفنانين من جديد "بقينا ملطشة"

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تحدث نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن الهجوم الحادث ضد الفنانين بسبب جنازة الفنان حسن حسني، وعبر عن مدى حزنه بسبب ذالك.



وذكر "زكي" أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، أنه لايحق لأحد بأن يقوم بهذا الهجوم على الفنانين قائلا "مش عارف ليه الوسط الفني بقاله فترة ملطشة، فيه صحفي كان من فترة بيهاجم استكمال الأعمال في رمضان، فطلبت مننه إننا نتكلم آخر شهر رمضان، بعد ما نشوف مسلسل زي الاختيار عمل إيه في شبابنا، وإزاي بعمل فني قدرنا نزرع الانتماء جوه الجيل الجديد".



وأضاف أشرف زكي متحدثا عن تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني أن عائلته قررت دفنه سريعا وذالك بسبب غلق المساجد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، لذالك لم يأتي عدد كبير من الفنانين بسبب اعتيادهم على أن موعد الدفن في الساعة الـ12 ظهرا.



يذكر أن الفنان حسن حسني توفى عن عالمنا في فجريوم الجمعة الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية،نقل عقبها إلى أحد المستشفيات.

