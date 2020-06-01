Advertisements

أشرف زكي يرد على مهاجمي الفنانين من جديد "بقينا ملطشة"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:00 م
اشرف زكي
اشرف زكي
مي مرسي
تحدث نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي عن الهجوم الحادث ضد الفنانين بسبب جنازة الفنان حسن حسني، وعبر عن مدى حزنه بسبب ذالك.

وذكر "زكي" أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث"، أنه لايحق لأحد بأن يقوم بهذا الهجوم على الفنانين قائلا "مش عارف ليه الوسط الفني بقاله فترة ملطشة، فيه صحفي كان من فترة بيهاجم استكمال الأعمال في رمضان، فطلبت مننه إننا نتكلم آخر شهر رمضان، بعد ما نشوف مسلسل زي الاختيار عمل إيه في شبابنا، وإزاي بعمل فني قدرنا نزرع الانتماء جوه الجيل الجديد".

وأضاف أشرف زكي متحدثا عن تفاصيل جنازة الفنان حسن حسني أن عائلته قررت دفنه سريعا وذالك بسبب غلق المساجد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، لذالك لم يأتي عدد كبير من الفنانين بسبب اعتيادهم على أن موعد الدفن في الساعة الـ12 ظهرا.

يذكر أن الفنان حسن حسني توفى عن عالمنا في فجريوم الجمعة الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية،نقل عقبها إلى أحد المستشفيات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا حسن حسنى الفجر أشرف زكي أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

حقيقة انفصال منة عرفة عن علي غزلان

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ ساعة الا ربع

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ 19 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 17 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 20 ساعة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرزهم وفاء عامر ورانيا يوسف.. فنانين طالبوا بوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

نيللي كريم ناعية الفنان حسن حسني: "ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة"

بكلمات مؤثرة.. رانيا يوسف تنعي وفاة الفنان حسن حسني

أشرف عبد الباقي لـ "حسن حسني": "مع السلامة يا عم حسن"

بكلمات مؤثرة.. محمد أنور ينعى وفاة الفنان حسن حسني

أوس أوس ينعى وفاة حسن حسني عبر "تويتر"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين