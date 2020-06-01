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أستاذ فيروسات يُحذر: الكمامات تكون مصدر للعدوى في هذه الحالة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعات الزقازيق، إن الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي طوق النجاة والحياة في هذه الأيام. 

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن ارتداء أي كمامة أفضل من عدم ارتداء كمامة نهائيًا، مؤكدًا أن أفضل قناع هو N95، ولكنه عالي التكلفة ويستخدم للأطقم الطبية، موضحًا ان الكمامات القماش تساهم في الحد من العدوى إلى حد ما.

وأوضح أستاذ علم الفيروسات، أن ارتداء الكمامات بشكل خاطئ يكون لا جدوى منه، مشددًا على ضرورة غسل الأيدي جيدًا قبل لمس الكمامة، وتغطية الفم والأنف بالكمامة مع عدم ترك أي فجوات بين الوجه والكمامة، وتجنب لمسها أثناء استخدامها باعتبار الوجه الأمامي للكمامة هو المصد الوحيد للرذاذ المتطاير من الآخرين سواء مرضى أو غير مرضى ولمس الكمامة من الخارج تجعله مصدر عدوى من الخارج. 

خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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