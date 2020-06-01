خالد أبو بكر يعلن تضامنه ودعمه لريهام السهلي وآية عبد الرحمن بعد إصابتهن بكورونا

أكد خالد أبو بكر، تضامنه ودعمه للإعلامية ريهام السهلى، والإعلامية آية عبد الرحمن، بعد إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهن السلامة والعودة للشاشة قريبًا.













وقال "أبو بكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن أسرة الشركة المتحدة لديها بطلتين محترمتين اعتبرهما من أجمل وأشطر من يظهرن في شاشتنا في مصر.. صديقتى وأختى ريهام السهلى والإعلامية آية عبد الرحمن".





وواصل: "أتمنى لهما الشفاء العاجل سريعًا.. ريهام أعرفها كثيرًا وهى من أكثر الإعلاميات المصريات التزامًا وانضباطًا واخلاقًا".



