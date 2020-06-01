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خالد أبو بكر يعلن تضامنه ودعمه لريهام السهلي وآية عبد الرحمن بعد إصابتهن بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:10 م
آية عبدالرحمن
آية عبدالرحمن
الفجر الفني
أكد خالد أبو بكر، تضامنه ودعمه للإعلامية ريهام السهلى، والإعلامية آية عبد الرحمن، بعد إصابتهن بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهن السلامة والعودة للشاشة قريبًا.



وقال "أبو بكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن أسرة الشركة المتحدة لديها بطلتين محترمتين اعتبرهما من أجمل وأشطر من يظهرن في شاشتنا في مصر.. صديقتى وأختى ريهام السهلى والإعلامية آية عبد الرحمن".

وواصل: "أتمنى لهما الشفاء العاجل سريعًا.. ريهام أعرفها كثيرًا وهى من أكثر الإعلاميات المصريات التزامًا وانضباطًا واخلاقًا". 

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز، أعلنت إصابتها بفيروس كورون صباح اليوم، وكتبت، آيه عبر حسابها على فيس بوك، قائلا:" الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا ..ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجه دعواتكم الصادقة اللي من القلب .. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا.

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