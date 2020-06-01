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إعادة فتح المزيد من الشركات والنوادي ودور السينما في تايلاند

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعاد السلطات في تايلاند فتح المزيد من الشركات، من بينها نوادي اللياقة البدنية والمنتجعات الصحية ومراكز التدليك التقليدية ودور السينما، وبقيت مراكز التسوق مفتوحة في وقت لاحق، وتم تقصير حظر التجوال، حيث خففت قيود فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر وظلت أعداد الإصابات الجديدة منخفضة.

وأُعيد افتتاح دور السينما مع إبعاد اجتماعي صارم وحدود 200 شخص في كل مسرح، ومقاعد فارغة على جانبي كل عميل وصفوف فارغة في المقدمة، كما أوردت وكالة "رويترز".

قام الموظفون الذين يرتدون القفازات والدروع الواقية بفحص درجات الحرارة لكل من يدخل المسرح. بعد كل فحص، قام العاملون في بدلات واقية لكامل الجسم برش مطهر على طول كل صف من المقاعد.

سجلت تايلاند حتى الآن 3082 حالة إصابة مؤكدة و 57 حالة وفاة، مع عدم وجود حالات انتقال محلية في الأيام السبعة الماضية والعديد من الحالات في الأسابيع الأخيرة وجدت في الحجر الصحي بين التايلانديين العائدين من الخارج.

هذا، وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا، أن تايلاند ستخفف من قيودها المتعلقة بالفيروس اعتبارا من اليوم.

تتضمن القواعد الجديدة:
حظر تجول أقصر على الصعيد الوطني، يمتد الآن من الساعة 11 مساءً حتى 3 صباحًا

يمكن إعادة فتح المدارس والمرافق التعليمية، ولكن فقط للاستعداد عندما يعود الطلاب، واستضافة الامتحانات والاجتماعات وبعض الأحداث الرياضية.

يمكن أن تظل مراكز التسوق والأسواق والمعارض مفتوحة حتى الساعة 9 مساءً، بشرط أن يلتزم الناس بالابتعاد الاجتماعي.

يُسمح بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، شريطة أن تسمح فقط بعدد محدود من المستخدمين في المرة الواحدة.

يمكن أيضًا إعادة فتح عيادات التجميل ومحلات الوشم.

يمكن إعادة فتح الحمامات وصالونات التدليك ولكن لا يمكن السماح للأشخاص باستخدام غرف البخار أو تقديم علاجات الوجه.

يمكن أن تفتح الساحات الرياضية للممارسة، ولكن ليس المنافسة.

يمكن إعادة فتح دور السينما والمسارح بحد أقصى 200 شخص. لا تزال الحفلات محظورة.

قد يتم إعادة فتح حدائق الحيوان والحدائق البحرية، ولكن ليس بكامل طاقتها.

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