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أكبر انخفاض منذ 10 سنوات.. تراجع أرباح الشركات اليابانية 32%

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
تراجعت أرباح الشركات اليابانية قبل خصم الضرائب بنسبة 32 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 15.1 تريليون ين (140 مليار دولار) خلال الربع الأول من هذا العام، وهو أكبر انخفاض منذ 10 سنوات ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


وجاء في تقرير صادر عن وزارة المالية اليابانية، أن القراءة تمثل الربع الرابع على التوالي من التراجع في الاقتصاد الذي اصابه الركود.


وقالت الوزارة إن استثمارات الشركات اليابانية ارتفعت بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 16.4 تريليون ين في الفترة من يناير إلى مارس، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 3.5 بالمئة إلى 359.6 تريليون ين.
كما أظهر التقرير أن الاحتياطيات الداخلية للشركات نمت بنسبة 3.7 بالمئة لتصل إلى 484 تريليون ين في الربع، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف ميزانية اليابان. 


وتواجه الشركات اليابانية التي تمتلك احتياطيات مالية ضخمة انتقادات قوية بسبب عدم إنفاقها المزيد من هذه السيولة على الأجور وزيادة الاعتماد من العمالة المؤقتة أوالعاملين لبعض الوقت، والذين يحصلون على أجور أقل في الكثير من الأحيان.


وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن العمالة المؤقته والعاملين بدوام جزئي تحملوا العبء الأكبر من الركود ووباء فيروس كورونا حيث انخفض عدد هؤلاء العاملين بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق إلى 20.2 مليون عامل في أبريل.


وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 3.4 بالمئة في الربع الأول من هذا العام، مسجلاً نموا سلبيا لربعين متتاليين، وفقًا لتقرير حكومي صدر في منتصف مايو.

   

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