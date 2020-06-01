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غزة تفتح مساجدها أمام صلاة الجماعة في هذا الموعد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:27 م
فلسطين
فلسطين
وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، أنها ستفتح المساجد أمام صلاة الجماعة ابتداء من فجر يوم الأربعاء القادم، الموافق الموافق 3 يونيو الجاري.

 

وفي مؤتمر صحفي، أكد وكيل وزارة الأوقاف، عبد الهادي الأغا، على قرار فتح المساجد في جميع الصلوات، مع بقاء رخصة الصلاة في البيوت.

 

وشدد الأغا، على ضرورة التزام الإجراءات الوقائية، التي سبق التنصيص عليها، من اصطحاب سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة، والتباعد بين المصلين في الصف الواحد، وعند الدخول والخروج من المسجد، وترك المصافحة والاقتراب، وعدم اصطحاب الأطفال.

 

كما طالب بضرورة التزام المصابين بالأمراض المزمنة والمعدية، والخارجين من الحجر الصحي، بالصلاة في بيوتهم، وعدم المجيء إلى المساجد.

 

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع، بعد 3 أيام من تسجيل حصيلة هي الأعلى في القطاع منذ اكتشاف الفيروس المسبب للمرض.

 

وقالت الوزارة، "تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع العدد الاجمالي إلى 58 حالة منذ مارس الماضي، توفي من بينهم حالة واحدة وتعافي 18 حالة ولازالت 39 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".

 

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 605 إصابات، 319 في محافظة القدس، 228 في الضفة الغربية، 55 في قطاع غزة، فيما وصلت أعداد الحالات النشطة إلى 114 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و39 في قطاع غزة.

 

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، تليها البرازيل (374,9 ألف) وروسيا (353.4 ألف)، وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف).

 

 

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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