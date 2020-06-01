Advertisements

مجمعات الأهرام: "المواطن الذي لا يرتدي كمامة هنطلع له طلباته برة" (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:18 م
ارشيفية
ارشيفية
رقية جمال
قال جمال الصاوي، مدير عام مجمعات الأهرام الاستهلاكية، إن ارتداء المواطن للكمامة شرط أساسي للدخول للمجمع من أجل سلامته وسلامة العاملين بالمجمعات، وهناك لافتًا لتحذير ومنع دخول أي مستهلك دون كمامة.

وأضاف "الصاوي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة لشهر يونيو، وهناك توافر لكافة السلع الأساسي مثل الزيت والأرز والمكرونة والدقيق والشاي والسكر وكافة السلع التي يحتاجها المواطن، وهناك مخزون استراتيجي جيد.

وتابع مدير عام مجمعات الأهرام الاستهلاكية، أن المواطن الذي لا يرتدي الكمامة ينتظر في الخارج ويقوم احد العاملين بالمجمع بالخروج لمعرفة طلبه وتوفيره له وإخراجه له خارج المجمع؛ للتيسير على المستهلك، ومطالبته باحضار كمامة فيما بعد حفاظًا على حياته.

خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر المجمعات الاستهلاكية الكمامات الفجر الصحة العالمية ارتداء الكمامة

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يُغرم حسام عاشور ماليا ويعرض تصريحاته تجاه النادي على لجنة التخطيط

منذ ساعة الا ربع

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 19 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ ساعة و 20 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 20 ساعة

من واقع التصريحات.. سيناريوهات صادمة تنتظر مصر خلال الفترة المقبلة بشأن كورونا

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

منذ ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مدير مجمع أهرام للاستهلاك: جودة منتجاتنا أعلى من القطاع الخاص

التموين: نعرض السلع للمواطن بأسعار أقل من السوق بـ30%

مدبولي: تكبدنا أعباء اقتصادية ضخمة.. والمواطن لم يشعر بنقص الخدمات

عاجل.. مدبولي يرد على المطالبين بإجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

دليل العزل المنزلي للمصاب بكورونا (فيديو)

أخر ابتكارات كورونا.. كمامة تحمل ملامح الوجه (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

روسيا تعلن موعد طرح أول دواء معتمد لعلاج كورونا

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين