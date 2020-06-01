مجمعات الأهرام: "المواطن الذي لا يرتدي كمامة هنطلع له طلباته برة" (فيديو)

قال جمال الصاوي، مدير عام مجمعات الأهرام الاستهلاكية، إن ارتداء المواطن للكمامة شرط أساسي للدخول للمجمع من أجل سلامته وسلامة العاملين بالمجمعات، وهناك لافتًا لتحذير ومنع دخول أي مستهلك دون كمامة.





وأضاف "الصاوي"، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة لشهر يونيو، وهناك توافر لكافة السلع الأساسي مثل الزيت والأرز والمكرونة والدقيق والشاي والسكر وكافة السلع التي يحتاجها المواطن، وهناك مخزون استراتيجي جيد.





وتابع مدير عام مجمعات الأهرام الاستهلاكية، أن المواطن الذي لا يرتدي الكمامة ينتظر في الخارج ويقوم احد العاملين بالمجمع بالخروج لمعرفة طلبه وتوفيره له وإخراجه له خارج المجمع؛ للتيسير على المستهلك، ومطالبته باحضار كمامة فيما بعد حفاظًا على حياته.





خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



