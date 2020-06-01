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شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:50 م
طقس حار
طقس حار
مارينا بشارة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، عن تعرض البلاد لموجة حارة غدا الثلاثاء، حيث يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية طقس حار ورياح معتدلة، بينما يسود جنوب الصعيد وشمال الصعيد طقس شديدة الحرارة ورياح معتدلة.

وأكدت الهيئة، أن القاهري الكبرى سوف تشهد طقس حار نهارا مائل البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا والوجه البحري طقس مائل للحرارة نهارا مائل البرودة ليلا والرياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطه، وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة غدا الثلاثاء العظمى بالقاهرة الكبرى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 20درجة، وشمال الصعيد العظمي 40 درجة والصغرى 25 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة.

كما طقس حار مع موجة رياح نشطة وأيضًا يتعرض جنوب الصعيد لطقس شديد الحرارة ورياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وإثارة الرمال والأتربة على أقصى الغرب.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والوجه البحري العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، وشمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

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