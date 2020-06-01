خسائر الدوري الإنجليزي من اللعب بدون جمهور

تنتظر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسائر مادية بالجملة قد تصل إلى 340 مليون جنيه إسترليني إذا تم استئناف الموسم دون جماهير حيث أكد رؤساء الأندية في اجتماع لهم مناقشة مشروع إعادة تشغيل البريميير ليج مع عزم الأندية على استكمال الموسم.

واتفق رؤساء الأندية أنهم يواجهون فاتورة كبيرة للقنوات المحلية والدولية تبلغ قيمتها حوالي 340 مليون جنيه إسترليني حتى لو تم لعب الدوري الإنجليزي بدون جمهور لذلك طلبوا باسترداد أموالهم لتجاوز كل هذه الأزمات.

وأشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن المجتمعين طلبوا استرداد الأموال الضخمة لسببين رئيسيين الأول هو أن المباريات لم تتم في الموعد المحدد، والثاني هو أنه لن يكون هناك متفرجين لذلك لا جدوى من استئناف المسابقة وسط كل هذه الخسائر.