Advertisements

خسائر الدوري الإنجليزي من اللعب بدون جمهور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:00 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
وكالات

تنتظر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خسائر مادية بالجملة قد تصل إلى 340 مليون جنيه إسترليني إذا تم استئناف الموسم دون جماهير حيث أكد رؤساء الأندية في اجتماع لهم مناقشة مشروع إعادة تشغيل البريميير ليج مع عزم الأندية على استكمال الموسم.

 

واتفق رؤساء الأندية أنهم يواجهون فاتورة كبيرة للقنوات المحلية والدولية تبلغ قيمتها حوالي 340 مليون جنيه إسترليني حتى لو تم لعب الدوري الإنجليزي بدون جمهور لذلك طلبوا باسترداد أموالهم لتجاوز كل هذه الأزمات.

 

وأشارت تقارير صحفية عالمية إلى أن المجتمعين طلبوا استرداد الأموال الضخمة لسببين رئيسيين الأول هو أن المباريات لم تتم في الموعد المحدد، والثاني هو أنه لن يكون هناك متفرجين لذلك لا جدوى من استئناف المسابقة وسط كل هذه الخسائر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مصر بلد قانون.. رسالة جديدة قوية من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء: 50% من عدد إصابات كورونا في محافظة واحدة فقط

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

نيمار: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي

عاجل - فيروس كورونا يُهدد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

محلل إنجليزي: صلاح وماني لا يُحبان بعضهما.. وكليهما يريد اللعب بدون الآخر

جوارديول يحسم مشاركة ساني ودي بروين أمام أرسنال

بسبب كورونا| خسائر في تعطيل الدوريات الأوروبية.. وتهديد حلم ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي

برايتون يرفض اقتراح اللعب على ملاعب محايدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:07 ص

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين