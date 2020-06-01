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ارتفاع تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج بنسبة 2.3%

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 2.3 في المائة، بما يعادل 991 مليون ريال، لتبلغ نحو 43.65 مليار ريال، مقابل 42.66 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.


تراجعت تحويلات الأجانب خلال (أبريل) من العام الجاري على أساس سنوي 8.7 في المائة، بما يعادل 931 مليون ريال، لتبلغ نحو 9.79 مليار ريال، مقابل 10.72 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019.


وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية 20 في المائة، بما يعادل 2.4 ريال، حيث كانت 12.22 مليار ريال في (مارس) من العام الجاري.


وكانت تحويلات الأجانب للخارج خلال العام الماضي 2019 قد انخفضت 8 في المائة إلى نحو 125.5 مليار ريال، مقارنة بـ2018 البالغة 136.4 مليار ريال.


وعليه، سجلت التحويلات انخفاضا للعام الرابع على التوالي لأول مرة منذ 15 عاما، إذ تراجعت في الفترة الممتدة من "2001 - 2004"، لكن بنسب أقل من الفترة الحالية.


وتراجعت التحويلات العام الماضي بأعلى وتيرة، مقارنة بالأعوام السابقة، إذ انخفضت خلال 2018 بنحو 3.7 و6.7 في المائة في 2017 وكذلك 3.2 في المائة في 2016.


وسجلت تحويلات الأجانب في 2019 أدنى مستوياتها منذ 2012، أي في نحو سبعة أعوام، كما لم تشهد التحويلات تراجعا سنويا بنسبة 8 في المائة منذ فترة طويلة، إذ تراجعت فقط بالنسبة نفسها في 1996.


وكانت تحويلات الأجانب في 2015 هي الأكبر بنحو 156.86 مليار ريال، أي أن تحويلات العام الماضي تقل بنحو 20 في المائة عن أعلى مستوياتها.


من جهة أخرى، هبطت تحويلات السعوديين للخارج خلال (أبريل) من العام الجاري على أساس سنوي 42 في المائة، بما يعادل 2.1 مليار ريال، لتبلغ نحو 2.95 مليار ريال، مقابل 5.06 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019.

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