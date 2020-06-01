Advertisements

بقيمة 2 مليار جنيه.. تفاصيل اتفاقية "المصرية للاتصالات" و"اتصالات مصر" لخدمات التراسل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

شهد  عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر اتفاقيتين جديدتين من نوعهما بين الشركتين تشملان خدمات التراسل والبنية التحتية والترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت. وتعمل الاتفاقية الأولى على تطوير النموذج التجاري المقدم من الشركة المصرية للاتصالات الخاص بتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية، حيث توقع اتصالات مصر لأول مرة اتفاقية طويلة الأجل مع المصرية للاتصالات تتضمن التزامًا سنويًا لخدمات البنية التحتية، وتمكن هذه الاتفاقية شركة اتصالات مصر من الاستمرار في تقديم أفضل العروض وخدمات الاتصالات المحمولة لعملائها فى السوق المصرية وتمتد الاتفاقية لثلاثة أعوام ونصف بقيمة إجمالية تقدر بـ 2 مليار جنيه.


كما قامت الشركتان بتوقيع اتفاقية للترابط البيني بين الهاتف المحمول والثابت، وتمثل هذه الخطوة الاتفاقية التجارية الأولى لتلك الخدمات بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر والثانية من نوعها للشركة المصرية للاتصالات فى السوق المصرى.


وأشار عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعاظم المسئولية الملقاة على عاتق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل غير مسبوق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وهو الأمر الذي أصبح واقعا جديدا سيستمر حتى بعد زوال الجائحة؛ مشيرا إلى أن تزايد الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة القطاعات والأعمال أصبح أمرا حتميا وهو الأمر الذى يمثل تحديا أمام العاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتطلب المزيد من العمل والاستثمارات لتمكين القطاع من القيام بمسئولياته.


كما أشاد عمرو طلعت بالتعاون بين الشركتين والذي سيسهم في تحقيق عائد إيجابي على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركتين وكذلك المواطنين.


وقد صرح المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: قائلاً" سعداء بتوقيع تلك الاتفاقيات مع اتصالات مصر وخاصة اتفاقية التراسل وخدمات البنية التحتية والتى تدل على أن النموذج التجارى طويل الأجل للشركة المصرية للاتصالات هو الأمثل والمفضل لجميع المشغلين في السوق المحلي، حيث قامت المصرية للاتصالات بضخ استثمارات كبيرة في بنيتها التحتية لمواكبة الزيادة المستمرة والضخمة فى معدلات استخدام البيانات في مصر والتى أتت بثمارها في هذه الأوقات التى يمر بها العالم أجمع. وتعمل تلك الاتفاقية على تعظيم الاستفادة من استثماراتنا في البنية التحتية والتي تخدم جميع الشركات العاملة بسوق الاتصالات المصري بما يعود بدوره على إثراء السوق المصري عن طريق تنوع الخدمات وتحسين جودة الخدمة."


وقد علق المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر قائلاً: "نسعد بتطور الشراكة الاستراتيجية مع الشركة المصرية للاتصالات التي تمثل شريك نجاح لنا في السوق المصرية ونسعى دائمًا من خلال مثل تلك الاتفاقيات إلى تقديم أحدث وأفضل جودة خدمات متكاملة لعملائنا وذلك من خلال أحدث تكنولوجيا متطورة ظهرت في الأسواق العالمية. إن تطور الأحداث يجعل شركات الاتصالات حريصة على مواكبة الأحداث التي يمر بها العالم وخلال المرحلة القادمة سوف تنعكس مثل تلك الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم على الخدمات والعروض والمنتجات التى نقدمها لعملائنا لأول مرة في السوق المصرية."


أخبار تهمك

شرط مثير يبعد الأهلي عن صفقة موليكا

منذ 42 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 18 ساعة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 16 ساعة

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء: 50% من عدد إصابات كورونا في محافظة واحدة فقط

منذ ساعة و 20 دقيقة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:07 ص

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين