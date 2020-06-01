شرط مثير يبعد الأهلي عن صفقة موليكا

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شرط مثير يبعد الأهلي عن صفقة موليكا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:43 م
عبد القادر عرابي
يطمح النادي الأهلي لضم المهاجم الكونغولي "جاكسون موليكا" نجم نادي مازيمبي الكونغولي، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
وكشفت تقارير صحفية، عن وجود عائق جديد أمام إدارة النادي الأ÷لي، نحو ضم اللاعب صاحب الـ20 عاماً في المستقبل.
وتشير التقارير، لتلقي اللاعب عدة عروض من أندية الدوري البلجيكي للتعاقد معه، عقب تألقه الشديد رفقة مازيمبي، خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختي العام الماضي والعام الجاري.
وأكدت التقارير، أن نادي مازيميمبي يرتبط بتوأمة مع عدة أندية بلجيكية، تمكن النادي الكونغولي في الحصول على نسبة قد تصل لـ40% من بيع اللاعب مستقبلاً.
وتتيح أندية بلجيكا ظهور اللاعب أمام الأندية الأوروبية الكبرى حال تألقه، وهو ما قد يغري موليكا بالذهاب للدوري البلجيكي، ورفض عرض الأهلي.
ويأمل الأهلي في إنهاء ملف المهاجم الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب رحيل الأنجولي "جيرالدو دا كوستا" وعدم إقتناع السويسري "رينيه فايلر" مدرب الأ÷لي بقدرات المغربي وليد أزارو.
يشار إلى أن موليكا تمكن من تسجل 15 هدفاً وصناعة 4 أهداف أخرى، خلال 30 مشاركة له مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.