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شرط مثير يبعد الأهلي عن صفقة موليكا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:43 م
موليكا
موليكا
عبد القادر عرابي
يطمح النادي الأهلي لضم المهاجم الكونغولي "جاكسون موليكا" نجم نادي مازيمبي الكونغولي، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية، عن وجود عائق جديد أمام إدارة النادي الأ÷لي، نحو ضم اللاعب صاحب الـ20 عاماً في المستقبل.

وتشير التقارير، لتلقي اللاعب عدة عروض من أندية الدوري البلجيكي للتعاقد معه، عقب تألقه الشديد رفقة مازيمبي، خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختي العام الماضي والعام الجاري.

وأكدت التقارير، أن نادي مازيميمبي يرتبط بتوأمة مع عدة أندية بلجيكية، تمكن النادي الكونغولي في الحصول على نسبة قد تصل لـ40% من بيع اللاعب مستقبلاً.

وتتيح أندية بلجيكا ظهور اللاعب أمام الأندية الأوروبية الكبرى حال تألقه، وهو ما قد يغري موليكا بالذهاب للدوري البلجيكي، ورفض عرض الأهلي.

ويأمل الأهلي في إنهاء ملف المهاجم الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب رحيل الأنجولي "جيرالدو دا كوستا" وعدم إقتناع السويسري "رينيه فايلر" مدرب الأ÷لي بقدرات المغربي وليد أزارو.

يشار إلى أن موليكا تمكن من تسجل 15 هدفاً وصناعة 4 أهداف أخرى، خلال 30 مشاركة له مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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