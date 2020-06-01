غليان داخل بترول أسيوط بسبب تاخر صرف المستحقات

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تسود حالة من الغضب بين لأعبي نادي بترول أسيوط والجهاز الفني للفريق بسبب تآخر ادارة النادي في صرف مستحقات الجهاز الفني واللاعبين.



وعلم "الفجر الرياضي" أن ادارة النادي لم تصرف للاعبين سوي مبلغ 1500 جنيه لكل لاعب بالفريق وذلك من مبلغ الخمسون الف جنيه الذي تم صرفه للفريق من وزارة الشباب والرياضة كدعم للفريق، ماعدا هذا لم تقم إدارة النادي بصرف اي مستحقات للاعبين أوالجهاز الفني منذ توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كوررونا .



كما علم "الفجر الرياضي" أن هناك خمسة لاعبين تقدموا بشكوي للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بمستحقاتهم المتاخرة، ولكن تم رفض الشكوي من قبل الاتحاد بحجة انها شكوي فردية.



من ناحية آخري اجري نادي المقاصة مفاوضات مع هداف الفريق مصطفى شلبي للانتقال لصفوف الفريق الفيومي من الموسم المقبل.



يذكر ان الفريق الاسيوطي يحتل المركز الخامس في المجموعة الاولي برصيد24 نقطة وذلك قبل توقف النشاط الرياضي.