آلاف الدولارات.. تعرف على سعر فستان حفل زفاف شقيقة محمد رمضان



خطفت إيمان، الأنظار بفستان زفافها الذي ارتدته وحمل توقيع مصمم الأزياء أحمد فايز، وذلك بفضل قماشه المصنوع من الدانتيل الفرنسي.



وكشف مصمم الأزياء أحمد فايز، عن سعر فستان إيمان الفخم، وهو 10 آلاف دولار، حيث أنه استغرق حوالي شهرين من أجل تصميمه.



جدير بالذكر أن محمد رمضان، ارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" حيث شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد وريم سامي والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.





احتفل الفنان محمد رمضان، بحفل زفاف شقيقته إيمان، من خلال حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين وذلك داخل فيلا بطريق الصحراوي.