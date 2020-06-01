Advertisements

آلاف الدولارات.. تعرف على سعر فستان حفل زفاف شقيقة محمد رمضان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
نور طلعت
احتفل الفنان محمد رمضان، بحفل زفاف شقيقته إيمان، من خلال حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين وذلك داخل فيلا بطريق الصحراوي.

خطفت إيمان، الأنظار بفستان زفافها الذي ارتدته وحمل توقيع مصمم الأزياء أحمد فايز، وذلك بفضل قماشه المصنوع من الدانتيل الفرنسي.

وكشف مصمم الأزياء أحمد فايز، عن سعر فستان إيمان الفخم، وهو 10 آلاف دولار، حيث أنه استغرق حوالي شهرين من أجل تصميمه.

جدير بالذكر أن محمد رمضان، ارك في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" حيث شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد وريم سامي والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أخبار تهمك

شرط مثير يبعد الأهلي عن صفقة موليكا

منذ 40 دقيقة

عاجل من وزير التعليم بشأن أزمة مصروفات المدارس الخاصة والدولية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ أسرة أمير كرارة على خبر إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ ساعة و نصف

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع اللجنة القانونية بالأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ ساعتين

رئيس الوزراء: 50% من عدد إصابات كورونا في محافظة واحدة فقط

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يحسم موقف تأجيل امتحانات الثانوية العامة (الموعد النهائي)

منذ حوالي 18 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من لجنة مكافحة كورونا لـ المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:07 ص

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

12:18 م

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

09:15 ص

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

01:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين