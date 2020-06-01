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روسيا تكشف عن النتائج الأولية لدواء ضد فيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أظهرت النتائج الأولية لاختبار دواء "أفيفافير" (Avifavir) على المصابين بفيروس كورونا فعاليته بنسبة 90%، حسبما أكدت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين.

 

وقال فلاديمير تشولانوف، نائب مدير المركز الروسي لأمراض الرئة والأمراض المعدية ، التابع لوزارة الصحة، في تصرحات صحفية، نقلتها وكالة أنباء "تاس " الروسية، إن السلطات الصحية في البلاد بدأت اختبار دواء "أفيفافير" المحلي على 330 شخصا من المصابين بفيروس "كورونا"، وذلك بعد أن تم تسجيله في وزارة الصحة وحصوله على موافقتها.

 

وأضاف فلاديمير تشولانوف، أن الدواء دخل مرحلة التجارب السريرية على 188 مصابا بالفيروس ، وأن المرحلة الأولى من الدراسة تشمل 60 مريضا، مشيرًا إلى أن دواء "أفيفافير" الروسي هو نظير لـ"فافيبيرافير"، الذي يُمنع استخدامه للنساء الحوامل بسبب التأثير المحتمل على الجنين.

 

وصادقت وزارة الصحة الروسية، في وقت سابق على دواء "أفيفافير" كأول دواء مضاد لفيروس "كورونا " في روسيا وسمحت باستخدام العقار لعلاج المصابين بالفيروس التاجي.

 

وأعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 9035 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 414 ألفا و878 حالة.

 

وذكر بيان للمركز الروسي، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما روسيا، من بينها 3622 إصابة لم تظهر عليها أعراض المرض .

 

وقد سجلت العاصمة الروسية موسكو 2297 إصابة من الإصابات الجديدة، مشيرا أيضا إلى تسجيل 728 إصابة في ضواحي العاصمة و 364 إصابة في مدينة سان بطرسبورج.

 

وبحسب البيان، تم تسجيل 162 وفاة جديدة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4855 شخصا.

 

وأشار البيان، إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة باليوم السابق.

 

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