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تعليق حاد من أحمد صلاح حسني حول شائعة إصابة أمير كرارة بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلن الفنان أحمد صلاح حسني إستيائه الشديد ممن قام بترويج شائعة تزعم إصابة الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب أحمد صلاح حسني تغريدة جديدة قال فيها :"أمير كرارة زي الفل، ليع ممكن واحد يفبرك إشاعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين في ظل هذه الظروف؟ ".


وفي سياق آخر، خاض الفنان أحمد صلاح حسني السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال،مي عمر،أحمد صلاح حسني،أحمد خليل،نجلاء بدر،أحمد خالد صالح،رياض الخولي، هنادي مهنى،أحمد جمال السعيد، ليلى أحمد زاهر،مجدي فكري،مها نصار،غفران محمد،عايدة رياض، عهدي صادق،ومن تأليف هاني سرحان،إخراج حسين المنباوي،إنتاج سينرجي.

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