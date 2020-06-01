تدشين خط ساخن ببورسعيد لتلقى شكاوى وبلاغات كورونا (صور)

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، وذلك للوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة.

جاء ذلك عبر غرفة عمليات المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام.





وأكد محافظ بورسعيد، في بيان صحفي، أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على جميع المستشفيات بالمحافظة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الوقائية للأطباء والعلاجية للمواطنين من الفيروس المستجد، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة بورسعيد بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى الفيروس المستجد.





وأكد اللواء عادل الغضبان، انه تم تدشين خط ساخن برقم 01201461916 _ وغرفة عمليات المحافظة علي رقم 0663222945 لتلقى الشكاوى والبلاغات الخاصة بفيروس كورونا بالإضافة إلى الخط الساخن 105، وذلك لسرعة التواصل مع المواطنين، والاستجابة للشكاوى والبلاغات فى أسرع وقت.





وجدد محافظ بورسعيد مناشدته للمواطنين بضرورة الوعى بخطورة المرحلة الراهنة والبعد عن الاختلاط والتجمعات، والالتزام بارتداء الكمامات فى كافة المنشآت والمؤسسات ووسائل المواصلات، وذلك للحد من انتشار الوباء الحالى، وأهمية دعم جهود الدولة فى محاربتها للوباء الحالى، للخروج من هذه المرحلة بسلام وأمان.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.





وأكد تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.



