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الشروط والأوراق المطلوبة.. كل ما تريد معرفته عن التقديم للمدارس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:31 م
طلاب
طلاب
أحمد القاسم
"تقديم المدارس".. كلمتين تصدرتا تريندات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية في ظل سعي أولياء الأمور لمعرفة المطلوب للتقديم لأبنائهم في المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وبدأت اليوم الاثنين، المدارس في استقبال طلبات الراغبين في التقدم للعام الدراسي الجديد 2020-2021، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، ويستمر التقديم إلكترونيا حتى 30 من الشهر نفسه، في المدارس الرسمية الحكومية.

وفيما يلي تقدم "الفجر" كل ما يرد ولي الأمر معرفته عن التقديم بالصف الأول الابتدائي بعد انطلاقه:

1 - شروط التقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي ألا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات وألا يزيد على 9 سنوات في 1 أكتوبر 2020، وفيما يتعلق بسن التلاميذ من ذوي الإعاقة البسيطة فيمتد سن الالتحاق من 6 إلى 12 سنة.

2 - الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم: شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة، عدد 4 صور شخصية للطفل، صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو من يكفل الطالب، إثبات ما يفيد إقامة ولي الأمر في النطاق الجغرافي للمدرسة، طابع تعليم من فئة جنيه، طابع مهن تعليمية من فئة جنيه تلصق على ملف الطلب، صورة بطاقة والدة الطالب، وتجمع هذه الأوراق في ملف بلاستيك وحافظة مع 5 مظاريف فارغة بيضاء.

3 - التقديم إلكتروني من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتاح لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة.

4 - تتم عملية التقديم من خلال الدخول على موقع التسجيل الالكترونى للتقدم للصف الاول الابتدائى للعام الدراسى القادم 20202021، ثم إدخال الرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، ومحافظة الميلاد.

5- يجب أن يسجل ولي الأمر 3 رغبات على الأقل وبحد أقصى 5.

6- في حالة تعسر ولي الأمر بالتسجيل الإلكتروني، يمكن التوجه إلى المدرسة التي يرغب في القدم لها.

7- إذا ذهب ولي الأمر للمدرسة يأخذ معه صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم والشهادة الاصلية عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها لتتولى وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الالتحاق إلكترونيا.

9- يمكن لولي الأمر الاطلاع علي نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني بعد الفترة المحددة، وفي حالة قبول التلميذ في أكثر من مدرسة يختار ولي الأمر المدرسة التي يرغب بإلحاق نجله فيها.

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وزارة التعليم مرحلة رياض الاطفال الفجر التقديم للمدارس التعليم

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