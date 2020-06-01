أول تعليق لـ محافظ الدقهلية عقب شفائه من كورونا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إنه عاد اليوم للعمل بعد شفائه من فيروس كورونا، موضحا أنه هو وزوجته أصيبا وتم علاجهما ببروتكول وزارة الصحة، مؤكدا أنه بروتكول فعال، متمنيا شفا كل المصابين بالفيروس.





وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الاثنين، إلى أن الالتزام بالإجراءات التي تعلنها وزارة الصحة للمصابين كالراحة وتناول العلاج حسب البروتكول هو الحل الوحيد للشفاء.





وأوضح محافظ الدقهلية، أن رئيس الوزراء عقد اليوم اجتماعا مع مجلس المحافظين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المحافظات، ومدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة توفير الأدوية للمصابين بكورونا.



