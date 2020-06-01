البورصة تواصل التباين .. والمؤشر الرئيسي يهبط تحت مستوي 10200 نقطة بالمنتصف









واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع فيما مالت تعاملات الأجانب ناحية الشراء ومازال الأداء العرضي هو المسيطر علي المؤشر الرئيسي ، والذي يأتي مع بدء تخفيف الإجراءات الإحترازية في معظم الدول والسماح بالسياحة الداخلية بنسبة 25% مع فتح جزئي للمصالح الحكومية .









وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل عند مستوى 10197.6. نقطة، وارتفع مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.48%ليصل عند مستوى 1165.5 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل عند مستوى 1877.1 نقطة.



