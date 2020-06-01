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البورصة تواصل التباين .. والمؤشر الرئيسي يهبط تحت مستوي 10200 نقطة بالمنتصف
الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:06 م
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع فيما مالت تعاملات الأجانب ناحية الشراء ومازال الأداء العرضي هو المسيطر علي المؤشر الرئيسي ، والذي يأتي مع بدء تخفيف الإجراءات الإحترازية في معظم الدول والسماح بالسياحة الداخلية بنسبة 25% مع فتح جزئي للمصالح الحكومية .
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل عند مستوى 10197.6. نقطة، وارتفع مؤشر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 0.48%ليصل عند مستوى 1165.5 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 0.28% ليصل عند مستوى 1877.1 نقطة.
وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال حدوث انتعاشة كبيرة في حركة مؤشرات البورصة المصرية بداية من شهر يونيو الحالي تزامناً مع عودة الدول لفتح انشطتها الاقتصادية مع تطبيق الاجاراءات الصحية الاحترازية الازمة ، وقد تستانف بعض الدول الطيران خلال منتصف هذا الشهر، ولكن الأهم هو الاعلان عن اكتشاف مصل لعلاج فيروس كورونا في متناول الجميع.
ولفتت الخبيرة ، الي أنه قد ثبت بالتجربة ان وجود محفزات اقتصادية دون فتح انشطة لا يؤدي الي المطلوب ولذا قررت العديد من الدول منها مصر فتح اقتصاديتها علي الرغم من ارتفاع اعداد الحالات المصابة.
وتوقعت الخبيرة أيضاً أنه خلال شهر يونيو وبسبب اقرار مبدائي للاعفاءات والتخفيضات في رسوم الدمغة وعلي تعاملات ذات الجلسة والتي طالب المتعاملين في البورصة بها ان تعاود المؤشرات الارتفاع وقد نري المؤشر الرئيسي للبورصة عند مستوي 12000 نقطة وعودة لتداولات مكثفة للمستثمرين الاجانب وارتفاع في قيم واحجام التداول تخرجنا من النطاق العرضي الضيق التي انحسرت فيها تعاملات المستثمرين.
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