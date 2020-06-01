بديل النقاز.. نجم تونسي جديد على أعتاب الزمالك

ذكرت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض أصبح قاب قوسين أوأدنى من ضم نجم تونسي جيد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأصبح الزمالك على مقربة من ضم الظهير الأيمن التونسي "حمزة المثلوثي" لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت المصادر، أن المثلوثي وافق على الإنضمام للزمالك خلال الموسم المقبل، ليشغل مركز الظهير الأيمن بالقلعة البيضاء.





وسينضم صاحب الـ27 عاماً للزمالك في صفقة انتقال حر، بسبب انتهاء عقده مع الناديالصفاقسي بنهاية الموسم الجاري.





ومن المنتظر أن يحسم مسؤلو الزمالك الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تشير التقارير لاتفاق إدارة الزمالك على كافة البنود الشخصية والتفاصيل المالية مع اللاعب.





وكان اللاعب على وشك التوقيع لنادي الترجي التونسي، إلا أن الزمالك كثف مفاوضاته مع اللاعب، الذي يفضل الانتقال للزمالك.





ويعاني نادي الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيمن، عقب رحيل التونسي "حمدي النقاز" عن النادي في شهر أكتوبر الماضي، بسبب خلافات مالية مع إدارة الفريق.









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كشفت تقارير صحفية اليوم، اقتراب أحد مهاجمي نادي الزمالك من الرحيل عن الفريق، بحلول فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت مصادر مقربة من النادي الأبيض، أن مهاجم الفريق "عمر السعيد" سيغدر الفريق على الأرجح، خلال الصيف المقبل.





وأضافت المصادر، أن عمر السعيد يقترب من العودة لنادي وادي دجلة، عقب خروجه من حسابات مديره الفني "باتريس كارتيرون" والذي يعتمد بشكل كلي على نجم الفريق "مصطفى محمد".





وسينتظر السعيد حسم قراره النهائي من قبل مجلس إدارة الفريق، والتي ستقرر مصيره إما بالبيع أو الإعارة.



