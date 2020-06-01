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مايكل جوردان يعبر عن حزنه وغضبه تجاه وفاة جورج فلويد

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:52 ص
مايكل جوردان
مايكل جوردان
وكالات
عبّر مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية، عن حزنه وغضبه بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود ظهر في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس، بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس، في واقعة تسببت في أعمال عنف واحتجاجات.

أكد جوردان أن قلبه مع عائلة فلويد، وكل من توفى بمثل هذه التصرفات العنصرية.

وقال جوردان في بيان: "أشعر بحزن بالغ وألم شديد وغضب عارم، أرى وأشعر بمشاعر الجميع وغضبهم وإحباطهم".

وأضاف: "أدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب اللون في بلدنا، لدينا ما يكفي".

وجاءت تعليقات جوردان بينما تستعد عشرات المدن الأمريكية لليلة أخرى من الاضطرابات، بعد تنظيف الشوارع الممتلئة بالزجاج المكسور والسيارات المحترقة، بعدما فشل حظر التجول في إيقاف المواجهات بين المحتجين والشرطة.

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