لليوم العاشر.. نيوزيلندا تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة في نيوزيلندا، أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورنا "كوفيد-19"، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وكانت وزارة الصحة النيوزيلندية، أعلنت أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، شفيوا وغادروا المستشفيات.

وكشفت الصحة النيوزيلندية، عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابا، وتوفي 22 شخصا.

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أن البلاد ستبقى في حالة إغلاق صارم لمدة خمسة أيام إضافية، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

كان من المقرر أن تخرج البلاد من إغلاق المستوى 4 - أعلى مستوى في نظام التنبيه - يوم الأربعاء الساعة 11.59 مساءً بالتوقيت المحلي. لكن قالت اردرين يوم الاثنين ان الاجراءات ستستمر حتى يوم الاثنين القادم الساعة 11.59 مساء.

وهذا يعني أن نيوزيلندا ستبقى تحت إجراءات الإغلاق الصارمة - التي تتطلب بقاء جميع العمال غير الأساسيين في منازلهم - خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة التي تستغرق ثلاثة أيام. يوم الاثنين المقبل هو عطلة عامة في نيوزيلندا بمناسبة يوم أنزاك، يوم لإحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا في الصراع.

يأتي القرار على الرغم من أن نيوزيلندا شهدت تضاءل بعدد حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع القليلة الماضية. يوم الاثنين، أبلغت نيوزيلندا عن تسع حالات جديدة، مما رفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1440 حالة. ومن بين هؤلاء مات 12 شخصا وتعافى 974.

وقد أشادت رئيسة الوزراء بنيوزيلاندا بكيفية قيامهم بكبح انتشار الفيروس، قائلة "لقد فعلنا ما استطاعت دول قليلة القيام به.. لقد أوقفنا موجة من الدمار".