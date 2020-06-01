هل المياه المالحة تنقل كورونا؟.. طبيب جلدية يجيب (فيديو)

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، عن أن التكييف في سيارات الأجرة والمواصلات العامة يمكن أن ينقل عدوى فيروس كورونا، ولكن ليس هناك مشكلة في تشغيل التكييف المنزلي لأفراد الأسرة الواحدة، معلقا "تشغيل التكييف في مكان مغلق وبه ناس كتير غلط".





وانتقد "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إقامة تجمعات أو أفراح في أماكن مفتوحة وفي الهواء الطلق، مؤكدا أنه يمكن نقل العدوى خلال هذا التجمع أيضا بسبب التقارب بين الأشخاص.





وعن التوجه للشواطىء، أوضح أنه لم يثبت علميا أن المياه المالحة تنقل المرض، منوها بأن من يتوجه لأي شاطئ يجب أن يحرص على أن تكون المسافة بين الأشخاص 5 أمتار.















