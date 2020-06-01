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هل المياه المالحة تنقل كورونا؟.. طبيب جلدية يجيب (فيديو)

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:35 ص
شاطئ بحر
شاطئ بحر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، عن أن التكييف في سيارات الأجرة والمواصلات العامة يمكن أن ينقل عدوى فيروس كورونا، ولكن ليس هناك مشكلة في تشغيل التكييف المنزلي لأفراد الأسرة الواحدة، معلقا "تشغيل التكييف في مكان مغلق وبه ناس كتير غلط".

وانتقد "الناظر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إقامة تجمعات أو أفراح في أماكن مفتوحة وفي الهواء الطلق، مؤكدا أنه يمكن نقل العدوى خلال هذا التجمع أيضا بسبب التقارب بين الأشخاص.

وعن التوجه للشواطىء، أوضح أنه لم يثبت علميا أن المياه المالحة تنقل المرض، منوها بأن من يتوجه لأي شاطئ يجب أن يحرص على أن تكون المسافة بين الأشخاص 5 أمتار.




خروج 344 مصابا بكورونا ووفاة 6037

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

تسجيل 1536 حالة إصابة بكورونا و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 24985 وعدد الوفيات 959 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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