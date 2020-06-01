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قبل عرضه بأيام قليلة.. أمينة خليل تروج لمسلسلها الجديد "ليه لأ"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
قامت الفنانة أمينة خليل بالترويج لمسلسلها الجديد"ليه لأ"،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أمينة خليل صورة البوستر الدعائي الخاص بالمسلسل،وعلق على الصورة قائلاً:"فاضل ٤ايام علي عرض مسلسل "ليه لأ؟!"، أنا متحمسة جدًا ومبسوطة وخايفة في نفس الوقت،يارب يعجبكم وتتابعوه علي @shahid.vod ومستنية أسمع رأيكم، إن شاءالله المسلسل يسليكم في الأوقات الصعبة دي،كل سنة وأنتم طيبين وخلوا بالكم من نفسكم ومن بعض وربنا يحرصنا كلنا".

وتجسد أمينة خليل دور "عاليا"، وهي فتاة من عائلة تقليدية، يتحكم الآباء في زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، ووضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.

مسلسل "ليه لأ" أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتقوم الفنانة آمال ماهر، بغناء أغنية التتر"اللي قادرة"، وهي من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.

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