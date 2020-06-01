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عجوز تحتفل بهزيمة كورونا بـ"بيرة باردة"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
نجحت امرأة من ماساتشوستس تبلغ من العمر 103 سنة في التغلب علي اصابتها ب Covid-19 واحتفلت بتناولها شرابها المفضل - بيرة باردة، حسبما قالت عائلتها لشبكة CNN.

قالت حفيدتها شيللي غن إنه عندما ثبتت إصابة جدتها، جيني ستيجنا، بالفيروس التاجي في أواخر أبريل، بدأت عائلتها تستعد للأسوأ.

في وقت من الأوقات، أُبلغت عائلتها أن ستيجنا توقفت عن الأكل والشرب وقد لا تصل إلى الليل. قالت غن إنهم اتصلوا بها للوداع الأخير.

عندما سأل زوج غن، وهو متقاعد في البحرية الأمريكية، ستيجنا إذا كانت مستعدة للوفاة، ردت "نعم نعم"، وفقا للأسرة.

واوضحت غن "لقد كانت دائما امرأة مشاكسة".

ولكن بينما كانت العائلة في انتظار مكالمة هاتفية قاتمة من دار رعاية ستيجنا، في 8 مايو، تلقوا أنباء أن النتيجة سلبية، وكانت خالية من الأعراض، على حد قول العائلة.

وكرم موظفو دار التمريض ستيجنا لمثابرتها، ومنحوها إحدى أفضل وجباتها المفضلة - بيرة مثلجة.

وقالوا "نعتقد أنها أعطت الجميع ابتسامة وبعض الأمل، في الوقت الذي يري فيه الجميع الأيام مظلمة ".

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كورونا عجوز بيرة باردة

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