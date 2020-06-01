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"الكمامة إجباري".. مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق السريعة والصحراوية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:43 ص
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
أجري اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الاثنين، جولة تفقدية على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تجنبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.

وأكد مدير الإدارة على ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وشدد مدير المرور على القوات بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا، واتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوي الكورونا، 

وأكد على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها أعلى الطريق الدائري، وسط تواجد أمني مكثف بالطريق، إثر تعطل سيارة نقل محملة بالحديد، وأخطر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور.

كانت تعطلت سيارة نقل محملة حديد، أعلى الطريق الدائري، بمنزل الاتوستراد القادم من التجمع اتجاه المنيب، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة لرفع السيارة وانتظام الحركة المرورية علي الطريق الدائري.

وتمكنت القوات من سحب السيارة النقل بواسطة اوناش المرور، كما تم سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة.


وكانت محافظة الجيزة، قد شهدت أمس السبت، انتشارًا أمنيًا مكثفًا، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء حيال الأشخاص المخالفين عن ارتداء الكمامة الطبية في المواصلات العامة والخاصة، والمنشآت العامة والمصالح الحكومية، والأسواق.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأعلنت الوزارة أنه اعتبارًا من يوم السبت، سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) في حالة وجود أي راكب غير مرتدي الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم باعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.


وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو في أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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