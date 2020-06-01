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محافظ الشرقية: غلق شوارع المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تحرير أكثر من 170 مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وتم سحب تراخيص السيارات من البعض.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المحافظة بها أكبر مدينة صناعية وهى العاشر من رمضان، ويتخطى عدد العمالة اليومية التي تدخل المحافظة 600 ألف نسمة.

وأضاف أنه تم توفير كمامات داخل مواقف السيارات بسعر 2 جنيه للكمامة، فضلا على أنهم تعاقدوا مع مصنعين لتوريد من 5 إلى 12 ألف كمامة يوميا، لافتا إلى أنه تم إيقاف الأسواق الرسمية، ولكنهم يواجهون مشكلة في التعامل مع الأسواق العشوائية.

ونوه بأنهم يتابعون وضع المحلات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية، معقبا: "لو المحلات لم تلتزم بالاجراءات الوقائية كارتداء العاملين والمواطنين الكمامة سأغلق الشارع لمدة أسبوع حتى توفق كل المحلات أوضاعها".

في سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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