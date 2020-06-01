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تايلاند تخفف بعض قيود فيروس كورونا اعتبارا من اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلن مكتب رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا أن تايلاند ستخفف من قيودها المتعلقة بالفيروس التاجي اعتبارا من اليوم.

تتضمن القواعد الجديدة:
حظر تجول أقصر على الصعيد الوطني، يمتد الآن من الساعة 11 مساءً حتى 3 صباحًا

يمكن إعادة فتح المدارس والمرافق التعليمية، ولكن فقط للاستعداد عندما يعود الطلاب، واستضافة الامتحانات والاجتماعات وبعض الأحداث الرياضية.

يمكن أن تظل مراكز التسوق والأسواق والمعارض مفتوحة حتى الساعة 9 مساءً، بشرط أن يلتزم الناس بالابتعاد الاجتماعي.

يُسمح بإعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، شريطة أن تسمح فقط بعدد محدود من المستخدمين في المرة الواحدة.

يمكن أيضًا إعادة فتح عيادات التجميل ومحلات الوشم.

يمكن إعادة فتح الحمامات وصالونات التدليك ولكن لا يمكن السماح للأشخاص باستخدام غرف البخار أو تقديم علاجات الوجه.

يمكن أن تفتح الساحات الرياضية للممارسة، ولكن ليس المنافسة.

يمكن إعادة فتح دور السينما والمسارح بحد أقصى 200 شخص. لا تزال الحفلات محظورة.

قد يتم إعادة فتح حدائق الحيوان والحدائق البحرية، ولكن ليس بكامل طاقتها.

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