إصابة رئيس وزراء هذه الدولة وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، إصابة رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وجميع أفراد أسرته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال رئيس وزراء أرمينيا، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لم تظهر على أى أعراض.. ولكن قررت أن يُجرى لى فحص وجاءت نتائجه إيجابية"، مضيفا أن أسرته بالكامل أصيبت بالعدوى.

وقد أكد نائب رئيس وزراء أرمينيا تيجران أفينيان، في وقت سابق، أنه سيتم إعادة فتح المتاجر والمطاعم والحانات واستئناف التصنيع ورفع القيود المفروضة على الحركة، اعتبارا من اليوم الاثنين، رغم زيادة فى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الآونة الأخيرة.

وأكدت السلطات الصحية في أرمينيا، تسجيل 2386 حالة إصابة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة، وارتفع عدد حالات العدوى الجديدة من 50 حالة يوميا فى المتوسط فى منتصف أبريل إلى أكثر من 100 حالة خلال الأيام القليلة الماضية، وسجلت البلاد 134 حالة يوم الأربعاء.

ويضع فيروس كورونا، العالم أجمع أمام مسؤوليات مختلفة؛ ويفرض تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو أكثر من مليون.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من مليون شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.