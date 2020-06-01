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كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي؟

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:23 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
استطاع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في فترة زمنية قصيرة، أن يصبح واحد من أبرز نجوم الكرة العالمية خلال الفترة الحالية، وأفضل محترف مصري في التاريخ، بفضل ما حققه من إنجازات ونجاحات خلال رحلته الاحترافية في أوروبا.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" ذائعة الصيت في بريطانيا تقرير مطول بعنوان: " كيف أصبح صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الإنجليزي"، ترصد فيه رحلة الفرعون المصري محمد صلاح من قريته "نجريج" في محافظة الغربة وحتي  وصوله للعالمية مع ليفربول الإنجليزي.

واستعانت الصحيفة في تقريرها عن "صلاح"، بمقتطفات من كتاب "صنع في إفريقيا.. تاريخ اللاعبين الأفارقة في كرة القدم الإنجليزية"، كما نشرت تصريحات لبعض من عاصروا رحلة الفرعون نحو النجومية سواء من المدربين السابقين أو أهالي قريته.

مكتشف "صلاح" يوضح دوره في وصول "الفرعون المصري" للعالمية:

تضمن تقرير الصحيفة الإنجليزية الشهيرة تصريحات لـ سعيد الشيشيني مدرب محمد صلاح السابق ومكتشفه، والذي أكده أن لعب دورًا رئيسيًا فيما وصل إليه اللاعب الآن، حيث كان أول من أشركه في مركز "الجناح الأيمن" لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه الأساسي وقتها الظهير الأيسر، ليتألق ويصبح أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز فيما بعد، وتحدث المدرب عن محطات في حياة "صلاح" بداية من المقاولون وحتي الاحتراف في أوروبا ونجاحه حاليا مع ليفربول الإنجليزي.

عمدة نجريح يوضح سر موهبة محمد صلاح:

أبرزت الصحيفة تصريحات عمدة "نجريج" مسقط رأس محمد صلاح والذي أكد أن نجم ليفربول اكتسب موهبته وحبه لكرة القدم من والده وأعمامه الذين لعبوا الكرة في مركز شباب القرية في الثمانينات والتسعينات أي أنه ينحدر من عائلة كروية.

أهالي قرية "نجريج" يوضح سر نجاح محمد صلاح:

وأكد أهالي قرية "نجريج" أن السر وراء تألق ونجاح محمد صلاح في رحلته الاحترافية في أوروبا يرجع إلي الموهبة الكبيرة التي يتمتع بها نجم الفراعنة، بالإضافة للتركيز والإصرار والعزيمة الكبيرة ورغبته في النجاح الدائم في كل محطات حياته.

وكان "صلاح" دائمًا مساند وداعم لقريته وأهله حيث تبرع للعديد من المشروعات الخيرية لخدمة أهالي قريته ومنها انشاء معهد ديني للفتيات، وشراء أجهزة طبية وتطوير المدرسة التي تحمل إسمه، بالإضافة للتبرع لمشروع الصرف الصحي، وغيرها من التبرعات لأهل بلدته الذي يدين لهم بالفضل في مساندته خلال السنوات الماضية حتي وصوله لما عليه الآن.

رحلة محمد صلاح من المقاولون العرب إلي العالمية:

بداية محمد صلاح الحقيقية في كرة القدم كانت مع المقاولون العرب، حيث تألق ولفت إليه الأنظار بشدة، ليتعاقد معه بازل السويسري، وحقق معه نجاحًا باهرًا وأرقامًا مميزة وحصد معه بعض البطولات، وانتقل منه إلي تشيلسي الإنجليزي لكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة ليرحل سريعًا إلي نادي فيورنتينا على سبيل الإعارة، ومنه انتقل إلي روما الإيطالي.

بعد تألقه مع روما انتقل "صلاح" إلي نادي ليفربول الإنجليزي، واستطاع خلال سنوات قليلة أن يسجل اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ النادي كواحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الريدز بفضل الأرقام القياسية التي حققها مع الفريق، ونجح في التتويج بـ3 بطولات مع الليفر هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ولا يزال أمامه الفرصة لتحقيق المزيد من النجاحات معه.

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