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"المركزى السعودى" يضخ 13.32 مليار دولار لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
رويترز
 قال البنك المركزي السعودي في بيان على تويتر يوم الاثنين إنه قدم 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لتعزيز السيولة بالقطاع المصرفي.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن الإجراء التحفيزي يهدف لمساعدة البنوك على دعم القطاع الخاص وتمويله، بينما يعاني الاقتصاد من انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء جائحة كورونا.

وقالت المؤسسة إن القطاع المصرفي ”ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يعزز قدراته على مواجهة التحديات والأزمات“.

أظهرت بيانات نشرتها المؤسسة يوم الأحد أن القروض الموجهة للقطاع الخاص زادت في أبريل بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي و0.9 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق.

وانخفضت الاحتياطات الأجنبية للمملكة انخفاضا حادا في أبريل للشهر الثاني على التوالي مع تحويل السعودية مليارات الدولارات لدعم استثمارات صندوق الثروة السيادي في الخارج.

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