عارفة عبد الرسول جدة كريم عبد العزيز فى فيلم "كيرة والجن"

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تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في فيلم" كيرة والجن "، وتجسد خلال الأحداث شخصية جدة الفنان كريم عبد العزيز ولكن بطريقة كوميدية جديدة ومختلفة عما قدمتها من قبل.



وفي سياق آخر، خاضت عارفة عبد الرسول السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "رجالة البيت"، والمسلسل بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، ويزو ، لطفي لبيب، وهو من تأليف أيمن وتار.



والجدير بالذكر أن فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 وقد انطلق التصوير خلال الشهور الماضية في ديكور خاص بأستوديو النحاس، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد مراد، وكتب السيناريو والحوار مؤلف الرواية، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته هند صبري، كريم عبد العزيز، سيد رجب، ومجموعة مميزة من النجوم.