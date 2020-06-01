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تعرف على أبرز مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر الرياضي

تواصل بعض الدوريات مبارياتها اليوم الإثنين، بعد عودتها من التوقف نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.


ويكمل الدوري الألماني "البوندسليجا" اليوم مبارياته ، ويحل لايبزيج ضيفًا على كولن في ختام الجولة الـ 29 من المسابقة.

 

ويحتل كولن المركز الـ 11 برصيد 34 نقطة، فيما تراجع لايبزيج للمركز الخامس برصيد 55 نقطة بعد فوز باير ليفركوزن ومونشنجلادباخ.

 

أما في الدوري التشيكي، سيواجه برنو فريق دوكلا براج في الجولة الـ19، أما في الدوري البيلاروسي سيستضيف نادي مينسك فريق سلوتسك.

 

يشار أنه لا توجد الكثير من المباريات كما هي عادة يوم الإثنين في الوقت العادي دون توقف فيروس كورونا، وبالطبع لن تتواجد الكثير من المباريات غدًا فهناك العديد من الدوريات التي لم تعد بعد.

 

فيما تواصل أنظمة الدول تشديد كافة الإجراءات الاحترازية في محاولة لعودة الحياة لطبيعتها، ومن ثم عودة الأنشطة الرياضية مرة أخرى.

 

وإليكم مواعيد المباريات والقنوات الناقلة  :

 

الدوري الألماني :

 

كولن – لايبزيج  في تمام 8:30 بتوقيت القاهرة ، 9:30 بتوقيت السعودية عبر beiN Sports HD 1 .

 

الدوري البيلاروسي :


مينسك – سلوتسك  في الـ 5 بتوقيت القاهرة، الـ 6 بتوقيت السعودية عبر Sport 1 Ukraine.

 

الدوري التشيكي:

برنو –  دوكلا براج  في الـ 7 بتوقيت القاهرة، الـ 8 بتوقيت السعودية عبر قناة CT Sport .

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