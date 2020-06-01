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مقتل 43 شخصًا جراء الأمطار والصواعق الرعدية في الهند

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:35 ص
صواعق رعدية
صواعق رعدية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بمقتل 43 مواطنا من جراء الأمطار والصواعق الرعدية في ولاية أوتار براديش الهندية.

 

وفي سياق آخر، قالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهو 7466، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأضافت الوزارة، بأنه قد ارتفع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 165799، كما تمّ تسجيل 175 وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 4706.

 

وسجلت العاصمة الهندية نيودلهي أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، بأكثر من ألف إصابة.

 

وبحسب السلطات الصحية، فقد سجلت نيودلهي 1024 إصابة ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات فيها إلى 16281 إصابة، كما سجلت 13 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 316.

 

وتخطت الإصابات بالفيروس في عموم الهند 165 ألف إصابة، بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها السلطات الهندية للمرحلة القادمة بعد انتهاء عملية الإغلاق العام نهاية الشهر الجاري.

 

هذا وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

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كورونا صواعق رعدية الهند 75 وفاة

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