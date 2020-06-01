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ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بوروسيا دورتموند على بادربورن

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبد القادر عرابي

تمكن نادي بوروسيا دورتموند الألماني من تحقيق فوزٍ كاسح على مضيفه بادربورن بسداسية مقابل هدف، في نهاية مباريات اليوم الثاني من الجولة 29 من الدوري الألماني.

 

 

وفي إطار نفس الجولة، حقق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزاً كبيراً على ضيفه يونيون برلين بنتيجة 4/1.

 

 

وكان بايرن ميونخ قد تغلب بالأمس على ضيفه فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة، بينما تغلب إينتراخت فرانكفورت على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف.

 

 

وفاز هيرتا برلين على ضيفه أوجسبورج بهدفين دون رد، بينما حقق هوفنهايم فوزاً صعباً على ماينز بهدف نظيف.

 

 

وواصل شالكة معاناته، بالسقوط على أرضه أمام فيردر بريمن بهدف نظيف، فيما تغلب باير ليفركوزن على مضيفه فرايبورج في افتتاحية الجولة.

 

 

وتتبقى مباراة وحيدة تقام مساء الإثنين، تجمع كولن بضفيه لايبزج في ختام الجولة، وإليكم ترتيب الدوري الألماني قبل مباراة لايبزج.

 

 

 

1-      بايرن ميونخ 67 نقطة.

 

2-      بوروسيا دورتموند 60 نقطة.

 

3-      بوروسيا مونشنجلادباخ 56 نقطة.

 

4-      باير ليفركوزن 56 نقطة.

 

5-      لايبزج 55 نقطة.

 

6-      فولفسبورج 42 نقطة.

 

7-      هوفنهايم 42 نقطة.

 

8-      فرايبورج 38 نقطة.

 

9-      هيرتا برلين 38 نقطة.

 

10-    شالكة 37 نقطة.

 

11-    كولن 34 نقطة.

 

12-    إينتراخت فرانكفورت 32 نقطة.

 

13-    أوجسبورج 31 نقطة.

 

14-    يونيون برلين 31 نقطة.

 

15-    ماينز 28 نقطة.

 

16-    فورتونا دوسلدورف 27 نقطة.

 

17-    فيردر بريمن 25 نقطة.

 

18-    بادربورن 19

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