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أحمد سعد الدين يتفوق على طارق الشناوي في استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل ناقد فني

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تفوق الناقد الفنى أحمد سعد الدين على الناقد الفني طارق الشناوي في استفتاء "الفجر الفني" ضمن قائمة أفضل ناقد فني في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاء أحمد سعد في المركز الأول، حيث حصد 9136صوت مايعادل 47% ثم يليه في المركز الثانى طارق الشناوي.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



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