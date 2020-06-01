أحمد سعد الدين يتفوق على طارق الشناوي في استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل ناقد فني

تفوق الناقد الفنى أحمد سعد الدين على الناقد الفني طارق الشناوي في استفتاء "الفجر الفني" ضمن قائمة أفضل ناقد فني في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.وجاء أحمد سعد في المركز الأول، حيث حصد 9136صوت مايعادل 47% ثم يليه في المركز الثانى طارق الشناوي.ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا