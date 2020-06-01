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جومانا مراد تتفوق على عبير صبرى في استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل ممثلة دور ثان
الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:35 ص
نادين نجدي
تفوقت الفنانة جومانا مراد على الفنانة عبير صبرى في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.
وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصد 110517 صوت بنسبة مايعادل 34,3%، ثم يليها في المركز الثانى عبير صبرى.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.
وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصد 110517 صوت بنسبة مايعادل 34,3%، ثم يليها في المركز الثانى عبير صبرى.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.