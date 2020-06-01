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جومانا مراد تتفوق على عبير صبرى في استفتاء "الفجر الفني" اليوم كأفضل ممثلة دور ثان

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:35 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تفوقت الفنانة جومانا مراد على الفنانة عبير صبرى في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصد 110517 صوت بنسبة مايعادل 34,3%، ثم يليها في المركز الثانى عبير صبرى.


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


يذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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