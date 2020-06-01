إعلان مي كساب يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم









وحصد إعلان "شاور بندولين"، على 17183صوت ما يعادل 22,76%.





ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء قريبا.



يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.

تصدر إعلان الفنانة مي كساب استفتاء "الفجر الفني" كأفضل إعلان، اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو.