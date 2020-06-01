انتصار تتفوق على نيللي كريم كأفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

تفوقت الفنانة انتصار على الفنانة نيللى كريم في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الإثنين 1 يونيو.وجاءت انتصار في المركز الأول، حيث حصدت 21780 صوت، مايعادل 37,7%، فيما حصدت نيللى كريم على 21196 صوت مايعادل 36,69%، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة.ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هناالجدير بالذكر أن الفنانة انتصار خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق "، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، حمدي الميرغني، محمد أسامة" أوس أوس"، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي