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يوسف الشريف يتفوق على محمد رمضان كأفضل ممثل في استفتاء "الفجر الفني" اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
نادين نجدى
تفوق الفنان يوسف الشريف على الفنان محمد رمضان في استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاء يوسف الشريف في المركز الأول، حيث حصد 104629 صوت بنسبة مايعادل 27,04، ثم يليه في المركز الثانى محمد رمضان.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يذكر أن يوسف الشريف خاض السباق الرمضاني السابق بمسلسل "النهاية"، وهو من بطولته وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج سينرجي- تامر مرسي ويشارك معه عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي وتدور أحداثه في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

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