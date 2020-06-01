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دينا الشربيني تتفوق على يسرا كأفضل ممثلة في استفتاء"الفجر الفني" اليوم

الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:10 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تفوقت الفنانة دينا الشربيني على الفنانة يسرا في استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.

وجاءت دينا الشربيني في المركز الأول، حيث حصدت على51015 بنسبة مايعادل 24,1 %، ثم يليها الفنانة يسرا ب 4900 صوت مايعادل 23,2%.


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان، وشاركها في البطولة كلا من أحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.

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