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دينا الشربيني تتفوق على يسرا كأفضل ممثلة في استفتاء"الفجر الفني" اليوم
الإثنين 01/يونيو/2020 - 05:10 ص
ولاء عبد الناصر
تفوقت الفنانة دينا الشربيني على الفنانة يسرا في استفتاء "الفجر الفني" قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق 1 يونيو.
وجاءت دينا الشربيني في المركز الأول، حيث حصدت على51015 بنسبة مايعادل 24,1 %، ثم يليها الفنانة يسرا ب 4900 صوت مايعادل 23,2%.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان، وشاركها في البطولة كلا من أحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.
وجاءت دينا الشربيني في المركز الأول، حيث حصدت على51015 بنسبة مايعادل 24,1 %، ثم يليها الفنانة يسرا ب 4900 صوت مايعادل 23,2%.
ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا
https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828
يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني بمسلسل لعبة النسيان، وشاركها في البطولة كلا من أحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.