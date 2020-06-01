عاجل.. أول ظهور لشقيقة محمد رمضان مع زوجها بعد الإفراج عنه (صورة)





شارك حسام حامد زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بزوجته بعد خروجه من قسم الشرطة وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكان زوج شقيقة الفنان محمد رمضان قد تم القبض عليه، بسبب مخالفته للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد حيث قام بحفل زفاف في إحدى فيلات طريق مصر الصحراوي.ودفع حسام حامد مبلغ قدره 4 آلاف جنيه غرامة على ما ارتكبه من مخالفة قرارات رئيس مجلس الوزارات من منع التجمعات والاحتفالات، وتم خروجه من القسم.