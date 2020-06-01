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عزل منزلي لـ"وكيل الصحة بالقاهرة" بسبب فيروس كورونا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 02:49 ص
إسماعيل منطاوي
أكد الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، أنه غير مصاب بفيروس كورونا، ولكنه في عزل منزلي لمدة أسبوعين.
ونفى "شوقي" على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل قليل، ما تردد حول إصابته بالفيروس.
وأشار "وكيل وزارة الصحة بالقاهرة"، إلى إنه خضع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين وأوشك على الانتهاء، بعد التأكد من إصابة نجله بفيروس كورونا وإيحابية العينة الخاصة به.
وأوضح إنه بصحة جيدة وقام بعمل المسحة وكانت نتيجتها سلبية لكنه فرض عزل منزلي على نفسه لمدة أسبوعين، وعدم مخالطة أحد خلال تلك الفترة حفاظا عليهم وعلى نفسه.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".